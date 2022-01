Ruby ter: processo rinviato al 16 febbraio (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L'avvocato del leader di Forza Italia alla fine dell'udienza di oggi mette sul piatto la sua offerta che è stata poi accolta: rinviate il processo per la pandemia e le elezioni per il Quirinale e noi ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L'avvocato del leader di Forza Italia alla fine dell'udienza di oggi mette sul piatto la sua offerta che è stata poi accolta: rinviate ilper la pandemia e le elezioni per il Quirinale e noi ...

