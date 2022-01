Ruby ter | ancora rinviato il processo per Silvio Berlusconi impegnato per l’elezione del presidente della Repubblica

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) La candidatura al Quirinale porta in dotel’ennesimo rinvio nell’ambito delter, dopo tutti quelli ottenuti per motivi di salute nei mesi scorsi. I magistrati del Tribunale di Milano, dopo aver interloquito con la difesa del leader di Forza Italia, hanno deciso di rinviare ilal 16 febbraio, tra quasi un mese, dopo aver avuto rassicurazioni dal legale dell’ex premier, Federico Cecconi, che in due udienze, il 16 e il 23 febbraio, riuscirà a completare l’esame dei propri testimoni. A chiedere il rinvio era stata la difesa dell’ex Cavaliere, facendo riferimento alla situazione pandemica, che crea difficoltà nel citare i testi, e facendo presente anche che la prossima settimana sono previste le sedute perdel...

Advertising

TgLa7 : #Ruby ter:difesa Cav,rinvio processo per elezione Quirinale - TgLa7 : #Ruby ter: processo Berlusconi rinviato al 16 febbraio - Agenzia_Ansa : Ruby ter, il processo a Berlusconi è stato rinviato al 16 febbraio. La richiesta è arrivata dalla difesa del leader… - happyproudhuman : RT @marcodifonzo: Ruby ter: processo Berlusconi rinviato al 16 febbraio - paolo77jpm : RT @SkyTG24: Ruby ter, difesa di Berlusconi: Rinvio processo per elezione Quirinale -

Ultime Notizie dalla rete : Ruby ter

Agenzia ANSA

La difesa di Silvio Berlusconi nel processo milanese sul casoha chiesto ai giudici di valutare "l'opportunità" di rinviare l'udienza prevista per mercoledì prossimo, 26 gennaio, perché "il 25 iniziano le prime sedute per l'elezione del presidente della ...I giudici del caso, dopo aver interloquito con la difesa di Silvio Berlusconi, hanno deciso di rinviare il processo al 16 febbraio, tra quasi un mese, dopo aver avuto rassicurazioni dal legale dell'ex premier, ...11.59 Ruby ter, udienza slitta al 16 febbraio I giudici del caso Ruby ter hanno deci- so di rinviare il processo al 16 feb- braio, dopo aver avuto rassicurazioni dal legale dell'ex premier Berlusconi ...Stop al processo Ruby ter per consentire l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Silvio Berlusconi giocherà la partita da candidato o da semplice leader politico? In ...