Advertising

AriannaAmbrosi0 : RT @ilmessaggeroit: Roseto Valforte offre 5000 euro per vivere nel borgo 'fantasma': la sindaca contro la fuga dei residenti - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Roseto Valforte offre 5000 euro per vivere nel borgo 'fantasma': la sindaca contro la fuga dei residenti - ilmessaggeroit : Roseto Valforte offre 5000 euro per vivere nel borgo 'fantasma': la sindaca contro la fuga dei residenti -

Ultime Notizie dalla rete : Roseto Valforte

Il Messaggero

... artigianali e agricole pronte ad aprire sul nostro territorio e a chi trasferisce la propria residenza e dimora abituale nel comune diValfortore. L'obiettivo è favorire il ritorno o la ...Dopo la Campania è stata in Puglia , anella provincia di Foggia , il piccolo borgo in cui è nata sua madre e dove ancora risiede una buona parte della sua famiglia, per poi passare ...Cinquemila euro per risiedere nel borgo del foggiano e aprire un'attività commerciale. Li offre la sindaca di Roseto Valfortore, Lucilla Parisi come strategia per combattere ...Appena 900 anime lo animano: è un piccolo borgo arroccato tra le vette della Daunia ed è in pericolo di spopolamento. Roseto Valfortore, tra i Borghi più ...