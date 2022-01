Ronaldo Manchester United | senza Champions può essere già addio

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Non c’è pace nel rapporto tra Cristianoe ilLeague puòa fine stagione Cristianoe ilgià vicini all’? A rilanciare le voci su una possibile separazione è stavolta il Sun Sport. Secondo il tabloid britannico, ci sarebbero già stati contatti tra il club, in particolare con il nuovo amministratore delegato Arnold, e l’entourage del fuoriclasse portoghese: in caso di mancata qualificazione allaLeague ci potrebbela nuova fuga di CR7. L'articolo proviene da Calcio News 24.

