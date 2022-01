Romina litiga con Albano, sul web il video choc: “L’ha presa a brutte parole e l’ha schiaffeggiata”. Fan sotto choc, Guarda (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Conosciamo la celebre storia tra Albano e Romina. Una storia che fatto sognare tantissimi appassionati della coppia ma che ha un certo punto ha deciso di separarsi. Questo e il rapporto con Loredana Lecciso sono stati raccontati dal cantante al settimanale Oggi. Sulla sua ex ha detto una frase abbastanza emblematica: “Tra me e lei è scesa la notte”. La svolta in negativo è stata la scomparsa nel 1993 della loro figlia Ylenia. Per lui, purtroppo, la ragazza è morta mentre per Romina è ancora viva e si è isolata di sua spontanea volontà dalla famiglia e dal suo passato. Dopo il divorzio, il cantante si è fatto una nuova vita. Questa è cominciata con l’unione con Loredana Lecciso. Albano sostiene di essere davvero orgoglioso della sua ripartenza e di non aver nessun ripensamento. Recentemente fonti interne hanno ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Conosciamo la celebre storia tra. Una storia che fatto sognare tantissimi appassionati della coppia ma che ha un certo punto ha deciso di separarsi. Questo e il rapporto con Loredana Lecciso sono stati raccontati dal cantante al settimanale Oggi. Sulla sua ex ha detto una frase abbastanza emblematica: “Tra me e lei è scesa la notte”. La svolta in negativo è stata la scomparsa nel 1993 della loro figlia Ylenia. Per lui, purtroppo, la ragazza è morta mentre perè ancora viva e si è isolata di sua spontanea volontà dalla famiglia e dal suo passato. Dopo il divorzio, il cantante si è fatto una nuova vita. Questa è cominciata con l’unione con Loredana Lecciso.sostiene di essere davvero orgoglioso della sua ripartenza e di non aver nessun ripensamento. Recentemente fonti interne hanno ...

Advertising

CronacaSocial : Albano litiga in diretta con la figlia Romina: le dichiarazioni della 34enne ?? - infoitcultura : Al Bano litiga in diretta con la figlia Romina: volano gravi accuse - infoitcultura : Al Bano: litiga in diretta con la figlia Romina, ecco cosa è successo -