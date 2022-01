Roma-Lido, M5S: 11 nuovi treni? Zingaretti prende in giro pendolari (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma – “Zingaretti e i suoi stanno sfondando il muro del ridicolo. Continuano infatti gli annunci a mezzo stampa della Regione Lazio, probabilmente creati ad hoc per tranquillizzare gli utenti delle ferrovie ex-concesse, tra cui i pendolari della Roma-Lido che giustamente si dicono sul piede di guerra.” “La ‘boccata di ossigeno’, di cui parla oggi l’articolo del ‘Messaggero’, consisterebbe in 11 nuovi treni che la Regione Lazio starebbe acquistando per la ferrovia considerata la peggiore d’Italia, più volte vincitrice del tutt’altro che ambito premio Caronte. Questi i numeri che inchiodano Zingaretti alle sue responsabilità.” “Gli 11 nuovi treni (di cui 5 per la Roma-Lido) sono quelli ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 19 gennaio 2022)– “e i suoi stanno sfondando il muro del ridicolo. Continuano infatti gli annunci a mezzo stampa della Regione Lazio, probabilmente creati ad hoc per tranquillizzare gli utenti delle ferrovie ex-concesse, tra cui idellache giustamente si dicono sul piede di guerra.” “La ‘boccata di ossigeno’, di cui parla oggi l’articolo del ‘Messaggero’, consisterebbe in 11che la Regione Lazio starebbe acquistando per la ferrovia considerata la peggiore d’Italia, più volte vincitrice del tutt’altro che ambito premio Caronte. Questi i numeri che inchiodanoalle sue responsabilità.” “Gli 11(di cui 5 per la) sono quelli ...

nzingaretti : Arrivano 11 #treni nuovi, 5 per la ferrovia #Roma- Lido e 6 per il tratto urbano della Roma- #Viterbo. Avanti con… - InfoAtac : #info #atac - ferrovia Roma-Lido: oggi si effettuano treni straordinari alle ore 12.37 e 13.55 da Magliana e alle o… - ferpress : #Lazio: #Zingaretti, in arrivo 11 nuovi #treni per la Roma-Lido e 6 per la Roma-Viterbo - - pietrogiliberti : RT @nzingaretti: Arrivano 11 #treni nuovi, 5 per la ferrovia #Roma- Lido e 6 per il tratto urbano della Roma- #Viterbo. Avanti con la mass… - ottobrerosa : RT @nzingaretti: Arrivano 11 #treni nuovi, 5 per la ferrovia #Roma- Lido e 6 per il tratto urbano della Roma- #Viterbo. Avanti con la mass… -