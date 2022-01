Roma-Lido, la Regione annuncia (ancora) l’acquisto di nuovi treni. E i pendolari insorgono (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma – Dalle pagine di uno dei principali quotidiani della Capitale, la Regione Lazio annuncia (ancora una volta) l’acquisto di nuovi treni per la Roma-Lido. Una “boccata d’ossigeno”, come viene definita, che consisterebbe in 11 nuovi treni che la Pisana starebbe acquistando per la Roma-Lido, che però manda su tutte le furie i pendolari. “Gli 11 nuovi treni (di cui 5 per la Roma-Lido) sono quelli che nel 2015 venivano pensati dalla giunta Zingaretti – i famosi 180 milioni di cui 40 per nuovi treni ?19 per la revisione degli ma200 – finanziati nel 2016, ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 19 gennaio 2022)– Dalle pagine di uno dei principali quotidiani della Capitale, laLaziouna volta)diper la. Una “boccata d’ossigeno”, come viene definita, che consisterebbe in 11che la Pisana starebbe acquistando per la, che però manda su tutte le furie i. “Gli 11(di cui 5 per la) sono quelli che nel 2015 venivano pensati dalla giunta Zingaretti – i famosi 180 milioni di cui 40 per?19 per la revisione degli ma200 – finanziati nel 2016, ...

