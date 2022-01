Roma, donna trovata morta nel suo appartamento: si indaga (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Si indaga sulla morte di una donna di 41 anni, il cui corpo è stato trovato, dopo una segnalazione, nel suo appartamento a Roma, in zona San Paolo, in via Baccio Baldini tra Ostiense e Marconi. La chiamata è arrivata ieri poco dopo le 14, il corpo senza vita è stato rinvenuto dagli operatori del 118 accorsi sul posto. Sul luogo del delitto anche i poliziotti del reparto Volanti, la Squadra Mobile e gli agenti del commissariato San Paolo, oltre a quelli della scientifica che stanno svolgendo accertamenti sul corpo della donna. Le indagini proseguono e al momento non è da escludere nessuna pista. Gli inquirenti hanno ascoltato il compagno della donna trovata morta, sul cui corpo non sono stati trovati segni di ferite. Secondo i residenti della zona i due ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sisulla morte di unadi 41 anni, il cui corpo è stato trovato, dopo una segnalazione, nel suo, in zona San Paolo, in via Baccio Baldini tra Ostiense e Marconi. La chiamata è arrivata ieri poco dopo le 14, il corpo senza vita è stato rinvenuto dagli operatori del 118 accorsi sul posto. Sul luogo del delitto anche i poliziotti del reparto Volanti, la Squadra Mobile e gli agenti del commissariato San Paolo, oltre a quelli della scientifica che stanno svolgendo accertamenti sul corpo della. Le indagini proseguono e al momento non è da escludere nessuna pista. Gli inquirenti hanno ascoltato il compagno della, sul cui corpo non sono stati trovati segni di ferite. Secondo i residenti della zona i due ...

