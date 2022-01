Robinho, condanna pesante: nove anni di carcere per violenza di gruppo (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Robinho, ex calciatore tra le altre di Real Madrid e Milan, è stato condannato a nove anni di carcere per violenza di gruppo Robinho condannato a nove anni di carcere. Lo ha deciso la Corte di Cassazione di Roma, che ha respinto il ricorso presentato dai legali dell’ex attaccante di Real Madrid e Milan. Il brasiliano si è reso protagonista di violenza di gruppo in compagnia dell’amico Ricardo Falco verso una ragazza di 23 anni. I fatti risalgono all’ormai lontano 2013. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 gennaio 2022), ex calciatore tra le altre di Real Madrid e Milan, è statoto adiperdito adi. Lo ha deciso la Corte di Cassazione di Roma, che ha respinto il ricorso presentato dai legali dell’ex attaccante di Real Madrid e Milan. Il brasiliano si è reso protagonista didiin compagnia dell’amico Ricardo Falco verso una ragazza di 23. I fatti risalgono all’ormai lontano 2013. L'articolo proviene da Calcio News 24.

