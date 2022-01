Ritorno in classe, Casa (M5S): “Escludiamo in modo definitivo il ricorso generalizzato alla Dad” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) “I dati oggi forniti dal ministro dell’Istruzione danno un quadro esaustivo della situazione. È evidente che, nonostante tutte le difficoltà contingenti, il principio delle “scuole aperte” si è confermato come corretto, preservando dalla didattica a distanza – con tutti gli enormi problemi connessi – più del 90% dei nostri studenti”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 19 gennaio 2022) “I dati oggi forniti dal ministro dell’Istruzione danno un quadro esaustivo della situazione. È evidente che, nonostante tutte le difficoltà contingenti, il principio delle “scuole aperte” si è confermato come corretto, preservando ddidattica a distanza – con tutti gli enormi problemi connessi – più del 90% dei nostri studenti”. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Ritorno in classe, Casa (M5S): “Escludiamo in modo definitivo il ricorso generalizzato alla Dad” - orizzontescuola : Ritorno in classe, Giannelli (ANP): “Chiediamo che il Ministero pubblichi ogni settimana i dati sui contagi” - carlo_canepa : @OpencovidM @Ruffino_Lorenzo a questo link ci sono alcune tabelle. sembra che circa una classe su cinque e uno stud… - infoitinterno : DIRETTA | Ritorno in classe, tutti i numeri sulle quarantene e Dad. Il 93% delle classi è in presenza. Bianchi: “Gr… - orizzontescuola : Ritorno in classe, Sileri: “Giusta la quarantena diversa per fascia 5-11 anni” -