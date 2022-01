Ritorno di fiamma tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez | le parole della showgirl

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Giunta al capolinea la storia con Antonino Spinalbese, pochi mesi dopo la nascita di Luna Marì,è tornata al centro del gossip dopo essere stata avvistata in compagnia dell’ex maritoDe, nonché padre del primogenito Santiago. Stando allo scoop lanciato da Whoopose, dopo essere stati pizzicati insieme all’aeroporto il 12 gennaio, data in cuirientra da una vacanza da single in Uruguay (leggi qui), e dopo aver festeggiato lo scorso Natale insieme, secondo una indiscrezione del settimanale Chi,e Deavrebbero trascorso anche un intero weekend insieme con i figli e l’inseparabile amica Patrizia Griffini. “I due hanno trascorso il weekend insieme, cercando di dribblare e confondere i ...

Esattamente come si parla di un riavvicinamento in questi giorni tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, così si parla di unditra la showgirl di origine svizzera e il cantante. ...Dopo le diverse voci circolate sul web sul suo presuntodicon il padre del suo primogenito Santiago, la 37enne ha rotto il silenzio sui social tramite un lungo post condiviso tra le ...Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati di nuovo insieme. Secondo Chi, sarebbero tornati ad avvicinarsi da circa un mese.