Rinnovi Napoli: Mertens, Ospina e Meret, futuro in bilico (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Dries Mertens, Alex Meret e David Ospina non hanno rinnovato il contratto con il Napoli, non arriva l’accordo con De Laurentiis. La situazione per quanto riguarda i tre calciatori è molto delicata ed anche diversa. Secondo quanto riferisce Corriere dello Sport tutti e tre potrebbero lasciare Napoli a fine stagione, ma per motivi diversi. Va ricordato che Aurelio De Laurentiis vuole abbassare il tetto degli ingaggi, ecco perché Insigne è andato al Toronto. Ecco perché stipendi come quelli di Mertens (oltre 4 milioni di euro a stagione) non saranno più concessi. Ospina e Meret possono lasciare Napoli a giugno del 2022.Rinnovi Mertes, Insigne e Meret: la situazione Mertens: il contratto ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Dries, Alexe Davidnon hanno rinnovato il contratto con il, non arriva l’accordo con De Laurentiis. La situazione per quanto riguarda i tre calciatori è molto delicata ed anche diversa. Secondo quanto riferisce Corriere dello Sport tutti e tre potrebbero lasciarea fine stagione, ma per motivi diversi. Va ricordato che Aurelio De Laurentiis vuole abbassare il tetto degli ingaggi, ecco perché Insigne è andato al Toronto. Ecco perché stipendi come quelli di(oltre 4 milioni di euro a stagione) non saranno più concessi.possono lasciarea giugno del 2022.Mertes, Insigne e: la situazione: il contratto ...

