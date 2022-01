Rincari nelle bollette di luce e gas, quali sono le risorse del Governo per ridurre l’impatto sulle famiglie (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Contro i Rincari delle bollette di luce e gas, il Governo ha delineato le possibili risorse a disposizione per gli interventi. In particolare si ragiona su alcuni interventi di tipo strutturale. Ecco quali sono gli strumenti che potrebbero essere impiegati per mitigare l’impatto dei costi sempre maggiori sulle famiglie e sulle imprese. Caro bollette di luce e gas, a quanto ammontano le risorse del Governo Le possibili soluzioni da adottare per contrastare l’impatto del caro bollette di luce e gas sono state illustrate dal Ministro della Transizione ecologica ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Contro idelledie gas, ilha delineato le possibilia disposizione per gli interventi. In particolare si ragiona su alcuni interventi di tipo strutturale. Eccogli strumenti che potrebbero essere impiegati per mitigaredei costi sempre maggioriimprese. Carodie gas, a quanto ammontano ledelLe possibili soluzioni da adottare per contrastaredel carodie gasstate illustrate dal Ministro della Transizione ecologica ...

