Rihanna in lingerie si prepara per un San Valentino bollente

"Il giorno di San Valentino è per me… ma voi potete guardare", scrive Rihanna su Instagram, stuzzicando i follower con dei nuovi scatti bollenti in lingerie. La cantante ci tiene a rimarcare ancora una volta l'importanza dell'amor proprio, specificando come la festa più romantica che ci sia si possa benissimo festeggiare da soli, volendosi bene. Lei però con tutta probabilità trascorrerà il 14 febbraio in compagnia. L'amore con Asap Rocky Da dicembre 2020 Rihanna è fidanzata con il rapper Asap Rocky. I due, che si conosco da circa dieci anni, si sono mollati e ripresi più volte. Adesso sembrano fare sul serio, tanto che qualche mese fa lui ha dichiarato come la fidanzata valga "un milione di altre donne". A fine 2021, in occasione della sua nomina a eroina nazionale di Barbados, RiRi aveva anche acceso il mondo del ...

