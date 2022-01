Rifiuti: impianto umido nel Casertano, arriva anche il ‘no’ dell’Asl (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Si allontana sempre di più lo “spettro” della realizzazione a Gricignano d’Aversa, nel Casertano, di un Biodigestore in grado di trattare 110mila tonnellate di Rifiuti umidi; un impianto a cui si sono sempre opposti, con numerose manifestazioni di protesta, amministratori locali e i cittadini visto che il territorio è già ricco di aziende e impianti di Rifiuti ed è compromesso dal punto di vista ambientale, ricadendo nella cosiddetta Terra dei Fuochi. E’ stato il Comitato direttivo del Consorzio Asi (Area Sviluppo Industriale) Caserta a dare un ulteriore stop alla procedura rigettando l’istanza presentata dalla società Ambyenta Campania, controllata da Sersys Ambiente (azienda di Rivoli specializzata nell’offerta di servizi ambientali), per l’assegnazione del lotto di terreno nel ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Si allontana sempre di più lo “spettro” della realizzazione a Gricignano d’Aversa, nel, di un Biodigestore in grado di trattare 110mila tonnellate diumidi; una cui si sono sempre opposti, con numerose manifestazioni di protesta, amministratori locali e i cittadini visto che il territorio è già ricco di aziende e impianti died è compromesso dal punto di vista ambientale, ricadendo nella cosiddetta Terra dei Fuochi. E’ stato il Comitato direttivo del Consorzio Asi (Area Sviluppo Industriale) Caserta a dare un ulteriore stop alla procedura rigettando l’istanza presentata dalla società Ambyenta Campania, controllata da Sersys Ambiente (azienda di Rivoli specializzata nell’offerta di servizi ambientali), per l’assegnazione del lotto di terreno nel ...

