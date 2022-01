Ricoverato per Covid il no vax complottista che ha esultato per la morte di Sassoli (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Con una mascherina per l'ossigeno sul viso, in un letto di ospedale a causa del Covid , ha pubblicato un video su Fb dove continua a inveire contro chiunque contesti la sua linea " no - vax ": è a ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Con una mascherina per l'ossigeno sul viso, in un letto di ospedale a causa del, ha pubblicato un video su Fb dove continua a inveire contro chiunque contesti la sua linea " no - vax ": è a ...

Advertising

DavidPuente : Negazionista e odiatore fino in fondo. Il complottista bufalaro Ugo Fuoco, ritenuto responsabile dalla Polizia per… - Adnkronos : #UgoFuoco, identificato dalla polizia come l'autore dei messaggi di odio contro David #Sassoli, è ora ricoverato in… - HuffPostItalia : Ricoverato per Covid Ugo Fuoco, il No Vax che esultò per la morte di Sassoli - rombi_ti : RT @roby_italy_51: Dopo la vicina trombatura di Berlusconi come capo dello stato, scommettiamo che verrà ricoverato al San Raffaele per pro… - CarmineIascone : @GigioTraini @lucatelese No esatto, non è malato di Covid, ma potrebbe contagiare. E deve essere ricoverato in ospe… -