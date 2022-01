Riapre Habilita San Marco

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Martedì 18 gennaio 2022Sanha riaperto all’utenza, dopo una temporanea sospensione dell’attività durata poco più di tre settimane. Il Poliambulatorio di Piazza della Repubblica 10 è stato infatti sottoposto a un’importante operazione di ristrutturazione. Gli spazi sono stati completamente riorganizzati in modo da rendere molto più fruibile l’accesso ai servizi. Il già alto livello qualitativo delle prestazioni sanitarie si accompagna ora ad un contesto più moderno e lineare. Diverse le novità che caratterizzano questo restyling, a cominciare dall’installazione dI sportelli d’accettazione automatici (Self Check-in) che permetteranno, in pochi semplici passaggi, di completare le operazioni burocratiche che precedono la visita specialistica o gli esami prenotati. Per i meno avvezzi alla tecnologia, sarà sempre a disposizione un addetto per ...