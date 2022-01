Rep Congo | Lega | ' nessuno sconto assassini ambasciatore Attanasio'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Massima vigilanza sull'arresto dei presuntidell'italiano nella Repubblica democratica del, Luca, del carabiniere della scorta, Vittorio Iacovacci, e dell'autista del World food Program, Mustapha Milambo. Attendiamo l'esito delle indagini. Politica e istituzioni ne onorino la memoria, lavorando per rafforzare ancor di più la sicurezza della nostra diplomazia all'estero e di chi lavora per la pace nelle aree di crisi". Così, in una nota, i deputati dellaPaolo Formentini, vicepresidente della commissione Affari esteri, ed Eugenio Zoffili, capogruppo in III commissione a Montecitorio.