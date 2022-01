Regolamento nuovo Totocalcio: cosa succede in caso di partita rinviata? (Di giovedì 20 gennaio 2022) Torna il Totocalcio nella sua nuova veste e il Regolamento inevitabilmente cambia. Al passo coi tempi, il gioco in cui bisogna fare 13 per aggiudicarsi cifre di alto profilo deve fare i conti anche con le partite inserite nell’elenco di quelle che vanno giocate ma che vengono rinviate per diversi motivi, tra maltempo e Covid. cosa succede in questi casi? Scopriamolo assieme, scendendo nei dettagli di ogni singola possibilità. Totocalcio, LA SCHEDINA DEL WEEKEND nuovo Totocalcio, IL Regolamento IL Regolamento – In caso di eventi iniziati e non conclusi entro la finestra temporale prevista dal gioco, oppure di eventi il cui svolgimento è annullato o rinviato oltre il termine previsto, gli eventi vengono considerati ... Leggi su sportface (Di giovedì 20 gennaio 2022) Torna ilnella sua nuova veste e ilinevitabilmente cambia. Al passo coi tempi, il gioco in cui bisogna fare 13 per aggiudicarsi cifre di alto profilo deve fare i conti anche con le partite inserite nell’elenco di quelle che vanno giocate ma che vengono rinviate per diversi motivi, tra maltempo e Covid.in questi casi? Scopriamolo assieme, scendendo nei dettagli di ogni singola possibilità., LA SCHEDINA DEL WEEKEND, ILIL– Indi eventi iniziati e non conclusi entro la finestra temporale prevista dal gioco, oppure di eventi il cui svolgimento è annullato o rinviato oltre il termine previsto, gli eventi vengono considerati ...

