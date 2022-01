Regina Elisabetta, l’ex chef reale rivela: «Ecco quanto mangia e come» (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La Regina Elisabetta è arrivata a una veneranda età in piena forma e in molti si chiedono quali siano le sue abitudini alimentari. Un ex chef reale ha rivelato cosa e quando mangia. La sovrana, che può contare sul lavoro di cuochi di fama mondiale e può godere dei banchetti più prelibati, fa quattro pasti al giorno e mangia piccolissime porzioni. Secondo quanto riferito anche in passato dall’ex chef della Regina, Darren McGrady, Sua Maestà mangia molto poco ed è in buona salute. Il 58enne ha lavorato per 15 anni a Buckingham Palace come chef personale della Regina Elisabetta II, accompagnandola in due tour reali ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Laè arrivata a una veneranda età in piena forma e in molti si chiedono quali siano le sue abitudini alimentari. Un exhato cosa e quando. La sovrana, che può contare sul lavoro di cuochi di fama mondiale e può godere dei banchetti più prelibati, fa quattro pasti al giorno epiccolissime porzioni. Secondoriferito anche in passato daldella, Darren McGrady, Sua Maestàmolto poco ed è in buona salute. Il 58enne ha lavorato per 15 anni a Buckingham Palacepersonale dellaII, accompagnandola in due tour reali ...

