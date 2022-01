Red Canzian lascia la terapia intensiva. Le sue condizioni dopo il ricovero per una grave infezione al cuore (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Red Canzian ha lasciato la terapia intensiva, le condizioni dell’ex bassista dei Pooh migliorano dopo il ricovero a seguito di una grave infezione al cuore. A dare l’annuncio del ricovero era stato il figlio, Phil Mer, sulla sua pagina Facebook; inoltre Red aveva registrato un video-messaggio per il debutto del suo spettacolo Casanova Opera Pop, al Teatro Metropolitano di San Donà di Piave a Venezia, nel quale si è rivolto direttamente agli spettatori parlando della sua situazione di salute. Già nel 2015 Red Canzian era stato ricoverato e operato d’urgenza per problemi cardiaci ovvero una dissecazione aortica. Red Canzian sta meglio ed è fuori dalla ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Redhato la, ledell’ex bassista dei Pooh miglioranoila seguito di unaal. A dare l’annuncio delera stato il figlio, Phil Mer, sulla sua pagina Facebook; inoltre Red aveva registrato un video-messaggio per il debutto del suo spettacolo Casanova Opera Pop, al Teatro Metropolitano di San Donà di Piave a Venezia, nel quale si è rivolto direttamente agli spettatori parlando della sua situazione di salute. Già nel 2015 Redera stato ricoverato e operato d’urgenza per problemi cardiaci ovvero una dissecazione aortica. Redsta meglio ed è fuori dalla ...

