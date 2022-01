Ras Al Khaimah | l’emirato ‘estremo’ della penisola arabica

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Chi dice Emirati Arabi Uniti, di solito si rivolge alle sue due realtà più celebri: Abu Dhabi e Dubai. Questa entità politica, affacciata sul Golfo Persico, è in realtà costituita da sette emirati che condividono una guida unica e rappresentativa. In un territorio in larghissima parte desertico, dove negli ultimi decenni sono spuntati alcuni dei grattacieli e dei progetti più innovativi al mondo, c’è spazio anche per vere e proprie oasi (in tutti i sensi) di tranquillità e relax, lontane dal turismo di massa ma non per questo meno interessanti. È il caso di Ras Al, il cui nome in arabo significa Promontoriotenda. Confinante con l’Oman e circondato dalle vette dell’Hajar, ècon la maggior superficie verde, quello più fertile e rigoglioso, grazie a quella posizione geografica che sin da inizio Ottocento ...