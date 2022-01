Raoul Bova, brutto incidente: i fan dell’attore senza parole. Cosa è successo (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Raoul Bova nei guai: l’attore italiano coinvolto in un brutto episodio. Ecco di Cosa si tratta. E’ un episodio che risale al 2019. Raoul Bova sferra un pugno sulla spalla a un automobilista che stava per investire la fidanzata Rocio Morales Munoz. Un atto di violenza che non resta impunito. “Violenza privata, minacce e lesioni. Sono queste le accuse per cui l’attore è finito sotto processo”. Come racconta il Corriere della Sera, la vicenda risale al 27 aprile 2019. Bova e la Morales, dopo aver pranzato in un ristorante e mentre si accingevano a salire in macchina, vengono sfiorati da un’auto durante una manovra di parcheggio. Scoppia un diverbio tra l’attore e l’automobilista, il quale sarebbe stato colpito alla spalla da un pugno sferratogli ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 19 gennaio 2022)nei guai: l’attore italiano coinvolto in unepisodio. Ecco disi tratta. E’ un episodio che risale al 2019.sferra un pugno sulla spalla a un automobilista che stava per investire la fidanzata Rocio Morales Munoz. Un atto di violenza che non resta impunito. “Violenza privata, minacce e lesioni. Sono queste le accuse per cui l’attore è finito sotto processo”. Come racconta il Corriere della Sera, la vicenda risale al 27 aprile 2019.e la Morales, dopo aver pranzato in un ristorante e mentre si accingevano a salire in macchina, vengono sfiorati da un’auto durante una manovra di parcheggio. Scoppia un diverbio tra l’attore e l’automobilista, il quale sarebbe stato colpito alla spalla da un pugno sferratogli ...

