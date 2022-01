Rally, Mondiale 2022: anche quest’anno gli italiani correranno nelle categorie minori (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il Mondiale Rally 2022 è alle porte e la situazione resta critica per quanto riguarda l’Italia che anche nella stagione che ci apprestiamo a vivere non avrà un rappresentante nella classe regina. La questione è oltremodo complessa per questa speciale disciplina che negli ultimi anni è stata semplicemente dominata dai francesi. L’estone Ott Tanak (2019) è l’unica eccezione che non conferma una regola che negli ultimi anni è stata di fatto scritta da Sébastien Ogier e da Sébastien Loeb. Il Bel Paese ha perso negli anni la tradizione del Rally e con pochi posti nella classe regina è difficile trovare uno spot a tempo pieno. Non è facile emergere e spesso i nostri connazionali preferiscono restare nel campionato nostrano o nell’europeo, sicuramente più economico e meno dispendioso in termini di impegno ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ilè alle porte e la situazione resta critica per quanto riguarda l’Italia chenella stagione che ci apprestiamo a vivere non avrà un rappresentante nella classe regina. La questione è oltremodo complessa per questa speciale disciplina che negli ultimi anni è stata semplicemente dominata dai francesi. L’estone Ott Tanak (2019) è l’unica eccezione che non conferma una regola che negli ultimi anni è stata di fatto scritta da Sébastien Ogier e da Sébastien Loeb. Il Bel Paese ha perso negli anni la tradizione dele con pochi posti nella classe regina è difficile trovare uno spot a tempo pieno. Non è facile emergere e spesso i nostri connazionali preferiscono restare nel campionato nostrano o nell’europeo, sicuramente più economico e meno dispendioso in termini di impegno ...

