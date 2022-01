Raffineria di Milazzo, Federpetroli: “Grande preoccupazione per l’indotto produttivo” (Di giovedì 20 gennaio 2022) MESSINA – Federpetroli Italia esprime Grande preoccupazione per la situazione del polo industriale messinese a rischio fermo produttivo delle attività di raffinazione. La Raffineria di Milazzo oltre che rappresentare due grandi aziende dell’indotto petrolifero internazionale come ENI e Q8, è parte del processo energetico italiano e mediterraneo. Le restrizioni per le emissioni di zolfo porterebbero a bloccare definitivamente i processi di refining. Il Presidente di Federpetroli Italia, Michele Marsiglia, afferma: “Ritorniamo sempre sullo stesso punto, mancanza di una politica industriale strategica in Italia e di conseguenza assenza di Politica Energetica. Fra qualche mese respireremo solo l’aria, sicuramente senza raffinerie sarà più pulita ma ‘ci ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 20 gennaio 2022) MESSINA –Italia esprimeper la situazione del polo industriale messinese a rischio fermodelle attività di raffinazione. Ladioltre che rappresentare due grandi aziende delpetrolifero internazionale come ENI e Q8, è parte del processo energetico italiano e mediterraneo. Le restrizioni per le emissioni di zolfo porterebbero a bloccare definitivamente i processi di refining. Il Presidente diItalia, Michele Marsiglia, afferma: “Ritorniamo sempre sullo stesso punto, mancanza di una politica industriale strategica in Italia e di conseguenza assenza di Politica Energetica. Fra qualche mese respireremo solo l’aria, sicuramente senza raffinerie sarà più pulita ma ‘ci ...

