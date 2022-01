Quirinale, Sgarbi: “Berlusconi non rinuncia fino a ultimo tentativo” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sulle elezioni al Quirinale “io non sono ‘lo Sgarbi di turno’, ma un alleato che, alle scorse amministrative, ha presentato le liste ‘Rinascimento’ ottenendo il 2%. Sono stato invitato da Berlusconi ad Arcore per chiedermi, lui in persona (e non la Ronzulli di turno), di votare per lui”. Vittorio Sgarbi, affida all’AdnKronos la replica “affettuosa” a Licia Ronzulli, rivendicando “lealtà incondizionata a Berlusconi, ma ragionevolezza politica”. “Alla presenza, tra l’altro, della stessa Ronzulli, gli ho proposto, e Berlusconi ha condiviso, l’opportunità di affidarsi non a portavoce, ma di essere lui stesso la ‘voce’ che contattava i suoi colleghi parlamentari, fino a quel momento sconosciuti. E lui, altro che di fama, a loro”, dice ancora il critico d’arte. “Con molti ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sulle elezioni al“io non sono ‘lodi turno’, ma un alleato che, alle scorse amministrative, ha presentato le liste ‘Rinascimento’ ottenendo il 2%. Sono stato invitato daad Arcore per chiedermi, lui in persona (e non la Ronzulli di turno), di votare per lui”. Vittorio, affida all’AdnKronos la replica “affettuosa” a Licia Ronzulli, rivendicando “lealtà incondizionata a, ma ragionevolezza politica”. “Alla presenza, tra l’altro, della stessa Ronzulli, gli ho proposto, eha condiviso, l’opportunità di affidarsi non a portavoce, ma di essere lui stesso la ‘voce’ che contattava i suoi colleghi parlamentari,a quel momento sconosciuti. E lui, altro che di fama, a loro”, dice ancora il critico d’arte. “Con molti ...

