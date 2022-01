Quirinale, per Casini green pass riattivato: “Tutto ok, lunedì voto” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L’ex presidente della Camera, il senatore Pier Ferdinando Casini, dopo essere risultato di nuovo negativo al covid, contratto per la seconda volta negli scorsi giorni, ha avuto riattivato il green pass. “Ora è Tutto a posto, perfetto”, ha detto all’AdnKronos, confermando che sarà in Aula, a Montecitorio, lunedì prossimo per il primo voto per eleggere il successore di Mattarella. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L’ex presidente della Camera, il senatore Pier Ferdinando, dopo essere risultato di nuovo negativo al covid, contratto per la seconda volta negli scorsi giorni, ha avutoil. “Ora èa posto, perfetto”, ha detto all’AdnKronos, confermando che sarà in Aula, a Montecitorio,prossimo per il primoper eleggere il successore di Mattarella. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

fattoquotidiano : Berlusconi malato per andare ai processi, ‘con problemi psicologici e psichiatrico-neurologici’, ma in corsa per il… - fattoquotidiano : CONDANNATI (CON SENTENZE DEFINITIVE) - Mafiosi, tangentari e anche chi favorì la prostituzione. Da Denis Verdini a… - TgLa7 : #Ruby ter:difesa Cav,rinvio processo per elezione Quirinale - lifestyleblogit : Quirinale, Meloni: 'Senza Berlusconi proposta per ampia convergenza' - - lifestyleblogit : Quirinale, per Casini green pass riattivato: 'Tutto ok, lunedì voto' - -