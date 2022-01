Quirinale: O.Napoli (Ci), 'partita si chiude quando spirito Dc aleggerà su Parlamento' (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Scorrendo questi giorni gli elenchi dei parlamentari, anche se non li contatto al telefono come si usa fare di questi tempi, ho riflettuto su un punto sempre poco considerato: mai così tanti sono stati i democristiani sugli scranni di Camera e Senato". Lo dichiara in una nota Osvaldo Napoli deputato di Coraggio Italia. "Certo, non c'è più la Dc, il grande partito-società che sapeva incarnare con sapienza lo spirito del suo tempo, cogliere i fermenti e le novità che bussavano alle porte della politica. Il presidente Mattarella, a lungo esponente della sinistra di Base, più volte ministro, è stato eletto nel 2015 con una larga convergenza di voti, costruita dal segretario del Pd, Matteo Renzi, anche lui in origine della sinistra Dc, come l'attuale segretario del Pd, Enrico Letta, e spesso in rotta con il democristiano ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Scorrendo questi giorni gli elenchi dei parlamentari, anche se non li contatto al telefono come si usa fare di questi tempi, ho riflettuto su un punto sempre poco considerato: mai così tanti sono stati i democristiani sugli scranni di Camera e Senato". Lo dichiara in una nota Osvaldodeputato di Coraggio Italia. "Certo, non c'è più la Dc, il grande partito-società che sapeva incarnare con sapienza lodel suo tempo, cogliere i fermenti e le novità che bussavano alle porte della politica. Il presidente Mattarella, a lungo esponente della sinistra di Base, più volte ministro, è stato eletto nel 2015 con una larga convergenza di voti, costruita dal segretario del Pd, Matteo Renzi, anche lui in origine della sinistra Dc, come l'attuale segretario del Pd, Enrico Letta, e spesso in rotta con il democristiano ...

