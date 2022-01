Quirinale | nel silenzio dei grandi partiti il centro si muove per un nuovo governo

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) La seduzione per possibili strategie, in queste ore, affascina gli stessielettori: c’è chi fuori dalla Camera si inerpica sulle chance di un Mattarella bis, chi scommette sul fatto che «il prossimo presidente avrà il nome di un frutto». La verità, però, è che anche i parlamentari sono all’oscuro delle tattiche che stanno elaborando i leader di partito. Forse perché loro in primis brancolano nel buio: c’è un nome troppo ingombrante sul campo, quello di Mario Draghi, che è difficile da scansare. Tuttavia, per staccare il pass per il Colle, le forze dell’attuale maggioranza vogliono da lui una garanzia difficile da dare: che il prossimo esecutivo veda scemare la quota di tecnici e dia più potere ai politici puri. Matteo Salvini pretende il Viminale: è di lì che vuole lanciare la sua campagna elettorale per le elezioni legislative del 2023. Se l’attuale ...

Berlusconi al? L'ex fedelissima Maria Rosaria Rossi: 'Impegno gravoso, non so se accetterà' 'Non so se ... Che sia fidanzato non saprei e - assicura - non voglio entrarepersonale'., Salvini nega ogni divisione anchecaso in cui venisse meno la candidatura di Berlusconi Matteo Salvini legge l'articolo di Affaritaliani.it ( clicca qui ) sull'ipotesi di una spaccatura ...Giorgia Meloni ha rinnovato il sostegno alla candidatura di Berlusconi, ma con una riserva se la disponibilità del Cavaliere viene meno.Roma, 19 gen - "Abbiamo presentato con l'artista Pietro Marchese e il sindaco di Stella un'opera che verrà posizionata dove è nato Sandro Pertini. Credo sia importante oggi che stiamo per votare il nu ...