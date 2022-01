Quirinale, Molinari: “Se Berlusconi si ritira, Casellati e Moratti profili giusti”. Provenzano: “Se maggioranza si rompe, difficile andare avanti” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Rispetto alla proposta di candidatura avanzata dal centrodestra “non ci aspettiamo che Berlusconi si ritiri”. Così Maurizio Molinari, capogruppo della Lega a Montecitorio, intercettato prima di entrare negli uffici alla Camera dei Deputati. Eppure Molinari ha già avanzato un ‘piano b’ e ora delinea anche due profili. “Io ho parlato di ‘piano b’ perché dall’altra parte c’è chi addirittura si rifiuta di sedersi a un tavolo a discutere finché c’è in campo il nome di Berlusconi e quindi, premesso che ad oggi il nome del nostro candidato è quello, nel caso in cui non dovesse essere lui, non possiamo lasciare la palla al Pd. Quindi dati i numeri deve essere il centrodestra a fare un nome”. “Se Casellati e Moratti sono profili che corrispondono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Rispetto alla proposta di candidatura avanzata dal centrodestra “non ci aspettiamo chesi ritiri”. Così Maurizio, capogruppo della Lega a Montecitorio, intercettato prima di entrare negli uffici alla Camera dei Deputati. Eppureha già avanzato un ‘piano b’ e ora delinea anche due. “Io ho parlato di ‘piano b’ perché dall’altra parte c’è chi addirittura si rifiuta di sedersi a un tavolo a discutere finché c’è in campo il nome die quindi, premesso che ad oggi il nome del nostro candidato è quello, nel caso in cui non dovesse essere lui, non possiamo lasciare la palla al Pd. Quindi dati i numeri deve essere il centrodestra a fare un nome”. “Sesonoche corrispondono ...

