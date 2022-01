Quirinale, Meloni: “Senza Berlusconi proposta per ampia convergenza” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Elezioni per il Quirinale, durante l’esecutivo nazionale riunito oggi in via della Scrofa, Giorgia Meloni “ha ricordato la disponibilità di FdI, già ribadita nel corso dei vertici di coalizione, a sostenere la candidatura di Silvio Berlusconi”. “Nel caso in cui la sua disponibilità venisse meno”, ha sottolineato Meloni, “FdI è pronta a formulare le sue proposte per concorrere a costruire una convergenza più ampia su personalità autorevoli nel campo culturale del centrodestra che hanno tutte le caratteristiche per ricoprire l’incarico”. “Il centrodestra e la maggioranza dei cittadini che rappresenta hanno pieno diritto di cittadinanza e dignità per proporre personalità, anche non necessariamente provenienti dal mondo della politica, capaci di ricoprire ruoli istituzionali apicali, ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Elezioni per il, durante l’esecutivo nazionale riunito oggi in via della Scrofa, Giorgia“ha ricordato la disponibilità di FdI, già ribadita nel corso dei vertici di coalizione, a sostenere la candidatura di Silvio”. “Nel caso in cui la sua disponibilità venisse meno”, ha sottolineato, “FdI è pronta a formulare le sue proposte per concorrere a costruire unapiùsu personalità autorevoli nel campo culturale del centrodestra che hanno tutte le caratteristiche per ricoprire l’incarico”. “Il centrodestra e la maggioranza dei cittadini che rappresenta hanno pieno diritto di cittadinanza e dignità per proporre personalità, anche non necessariamente provenienti dal mondo della politica, capaci di ricoprire ruoli istituzionali apicali, ...

