Quirinale: Letta, 'ho molti dubbi sul governo dei leader, ma parliamoci' (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 gen (Adnkronos) - E' pensabile quel che ha proposto Salvini, cioè un governo con dentro i segretari politici? "Ho molti dubbi su uno schema simile". Lo dice Enrico Letta all'Huffington post. "Detto questo, parleremo dell'azione di tutti. Mi sembra però che non vada smarrito il punto di fondo. Anche nelle conversazioni di questi giorni in Europa ho registrato un'enorme preoccupazione per la ricaduta economica determinata dal combinato disposto di nuove restrizioni per fronteggiare Omicron e aumento dei costi delle materie prime" quindi "c'è bisogno del doppio di stabilità", spiega il leader dem. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 gen (Adnkronos) - E' pensabile quel che ha proposto Salvini, cioè uncon dentro i segretari politici? "Hosu uno schema simile". Lo dice Enricoall'Huffington post. "Detto questo, parleremo dell'azione di tutti. Mi sembra però che non vada smarrito il punto di fondo. Anche nelle conversazioni di questi giorni in Europa ho registrato un'enorme preoccupazione per la ricaduta economica determinata dal combinato disposto di nuove restrizioni per fronteggiare Omicron e aumento dei costi delle materie prime" quindi "c'è bisogno del doppio di stabilità", spiega ildem.

Advertising

repubblica : Quirinale, Letta e l’alleato M5S in crisi per l'inchiesta Moby: 'Questo è il momento di tenere i nervi saldi' [di G… - repubblica : Quirinale, vertice Letta-Conte-Speranza. 'Aperti al confronto con il centrodestra. Lavoreremo insieme per un presid… - La7tv : #lariachetira @TeresaBellanova (Italia Viva): 'Sono rattristata, vedere Letta che va a casa di Conte, il leader che… - fabioporta5 : RT @lucianoghelfi: Dopo l'incontro #Letta-#Conte-#Speranza da #M5S filtra che rimane una netta contrarietà grillina a #Draghi al #Quirinale… - Adnkronos : 'Via Berlusconi, del nome parleremo con il centrodestra'. L'incontro tra #Letta, #Conte e #Speranza:… -