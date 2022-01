Quirinale: la tela del Signor D., il ‘Garante d’Italia’ con le valige pronte (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L’abusata affermazione-sentenza “chi entra Papa in conclave esce cardinale” è ancora una volta alla prova dei fatti in queste ore che ci separano dall’elezione al Quirinale del nuovo Presidente della Repubblica. Due, da mesi, i nomi troppo evocati per il Colle: Berlusconi e Draghi. Personalità a rischio di essere bruciate, come, appunto, chi ‘entra Papa’ ma resta, al massimo, porporato. B., ‘schiaffi’ da Salvini e da Renzi Il Cavaliere affronta giornate difficili. “Non deluderò chi mi ha dato fiducia” dice, non volendo arrendersi. Ma pensa a contrattare il suo ritiro. Matteo Salvini, infatti, ha fatto capire che ha paura. Timore, cioè, del patto col diavolo, una mossa obbligata (“chiediamo a Berlusconi di sciogliere la riserva, è lui il candidato del Centrodestra“). E vuole sfuggire all’abisso che potrebbe attenderlo. Rilanciando se stesso come kingmaker e la Lega al ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L’abusata affermazione-sentenza “chi entra Papa in conclave esce cardinale” è ancora una volta alla prova dei fatti in queste ore che ci separano dall’elezione aldel nuovo Presidente della Repubblica. Due, da mesi, i nomi troppo evocati per il Colle: Berlusconi e Draghi. Personalità a rischio di essere bruciate, come, appunto, chi ‘entra Papa’ ma resta, al massimo, porporato. B., ‘schiaffi’ da Salvini e da Renzi Il Cavaliere affronta giornate difficili. “Non deluderò chi mi ha dato fiducia” dice, non volendo arrendersi. Ma pensa a contrattare il suo ritiro. Matteo Salvini, infatti, ha fatto capire che ha paura. Timore, cioè, del patto col diavolo, una mossa obbligata (“chiediamo a Berlusconi di sciogliere la riserva, è lui il candidato del Centrodestra“). E vuole sfuggire all’abisso che potrebbe attenderlo. Rilanciando se stesso come kingmaker e la Lega al ...

