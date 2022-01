**Quirinale: Governo si rimette ad Aula su odg Fdi e Fi per voto anche per positivi a Covid** (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - Il Governo, per bocca del sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, si è rimesso all'Aula nell'esprimere il parere sugli ordini del giorno presentati dal capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, e da quello di Forza Italia, Paolo Barelli, che chiedono interventi anche del Governo per consentire la partecipazione al voto per l'elezione del Presidente della Repubblica anche ai 'grandi elettori' positivi al Covid o in quarantena. I due documenti impegnano l'Esecutivo "a garantire ogni forma di collaborazione per permettere a tutti i 1.009 delegati di partecipare al voto per l'elezione del Presidente della Repubblica, in raccordo con le altre istituzioni, il presidente della Camera dei deputati e il ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - Il, per bocca del sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, si è rimesso all'nell'esprimere il parere sugli ordini del giorno presentati dal capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, e da quello di Forza Italia, Paolo Barelli, che chiedono interventidelper consentire la partecipazione alper l'elezione del Presidente della Repubblicaai 'grandi elettori'al Covid o in quarantena. I due documenti impegnano l'Esecutivo "a garantire ogni forma di collaborazione per permettere a tutti i 1.009 delegati di partecipare alper l'elezione del Presidente della Repubblica, in raccordo con le altre istituzioni, il presidente della Camera dei deputati e il ...

Advertising

La7tv : #ottoemezzo @marcotravaglio attacca duramente Mario #Draghi: 'Un anno fa avevamo meno morti e nessun vaccino. Demen… - matteorenzi : Draghi è a Chigi come frutto di una straordinaria battaglia politica. Se andrà al Quirinale servirà un accordo poli… - raffaellapaita : 'Draghi sarebbe il nome ideale per il Quirinale. Un “governo dei leader” ha senso politico, non è l`unica soluzione… - nalial : RT @GianniCuperIoPD: La linea è eleggere Draghi al Quirinale per formare un nuovo governo con cui finalmente prenderemo i danari del MES. - TV7Benevento : **Quirinale: Governo si rimette ad Aula su odg Fdi e Fi per voto anche per positivi a Covid**... -