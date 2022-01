Quirinale: Faraone, 'trovare soluzione per far votare anche positivi al Covid' (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 (Adnkronos) - "Eviterei di rendere dibattito politico quello sul voto dei positivi al Quirinale , restiamo nel merito: noi dobbiamo garantire che anche chi ha il Covid possa votare ed è urgente trovare una soluzione. Non possiamo appellarci al calo della curva dei contagi ma creare prima le condizioni per far votare tutti". Lo ha affermato Davide Faraone, capogruppo di Italia viva al Senato, ospite di 'Omnibus' su La7. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 (Adnkronos) - "Eviterei di rendere dibattito politico quello sul voto deial, restiamo nel merito: noi dobbiamo garantire chechi ha ilpossaed è urgenteuna. Non possiamo appellarci al calo della curva dei contagi ma creare prima le condizioni per fartutti". Lo ha affermato Davide, capogruppo di Italia viva al Senato, ospite di 'Omnibus' su La7.

