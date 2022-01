Quirinale, Consulta: “Garanzia di voto parlamentari non dipende da super green pass” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) E’ inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato alla Corte costituzionale in merito all’obbligo di green pass rafforzato sui trasporti pubblici, presentato da Pino Cabras (Gruppo misto) e altri quattro parlamentari, i deputati Emanuela Corda e Andrea Vallascas di Alternativa c’è (entrambi eletti in Sardegna), la deputata del gruppo Misto, Simona Suriano e il senatore Pietro Lorefice del M5s (entrambi eletti in Sicilia). La Corte costituzionale ha esaminato questo pomeriggio in camera di consiglio il ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri nei confronti del Governo, sollevato da cinque parlamentari residenti in Sardegna e in Sicilia e riguardante l’articolo 1, secondo comma, del decreto legge n. 229 del 2021. La disposizione oggetto del conflitto impone che, a partire dal 10 ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 19 gennaio 2022) E’ inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato alla Corte costituzionale in merito all’obbligo dirafforzato sui trasporti pubblici, presentato da Pino Cabras (Gruppo misto) e altri quattro, i deputati Emanuela Corda e Andrea Vallascas di Alternativa c’è (entrambi eletti in Sardegna), la deputata del gruppo Misto, Simona Suriano e il senatore Pietro Lorefice del M5s (entrambi eletti in Sicilia). La Corte costituzionale ha esaminato questo pomeriggio in camera di consiglio il ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri nei confronti del Governo, sollevato da cinqueresidenti in Sardegna e in Sicilia e riguardante l’articolo 1, secondo comma, del decreto legge n. 229 del 2021. La disposizione oggetto del conflitto impone che, a partire dal 10 ...

