Questi segni zodiacali sono e saranno sempre dei bulli: fai attenzione! (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Oggi abbiamo deciso di smascherare tutti i prepotenti dell’oroscopo. Come? Ma con la classifica dei segni zodiacali più bulli, che domande! Ci avete mai fatto caso che quando si parla di bullismo tutti sono sempre pronti a condannarlo e sembra che non ci sia nessuno che conosca o che abbia mai conosciuto un bullo? Abbastanza L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Oggi abbiamo deciso di smascherare tutti i prepotenti dell’oroscopo. Come? Ma con la classifica deipiù, che domande! Ci avete mai fatto caso che quando si parla dismo tuttipronti a condannarlo e sembra che non ci sia nessuno che conosca o che abbia mai conosciuto un bullo? Abbastanza L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

BearishTime : Mt 16,15 ‘Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo; chi invece non crederà sarà condannato. Ora questi segni accomp… - IlNazionale : Il 13 non si sa bene di quale sistema numerico. Forse in binario. Questi stanno delirando. I primi segni della pazz… - zazoomblog : Uno stravolgimento sentimentale sta per colpire questi segni zodiacali - #stravolgimento #sentimentale #colpire… - zazoomblog : Uno stravolgimento sentimentale sta per colpire questi segni zodiacali - #stravolgimento #sentimentale #colpire - mariavenera : RT @Luciano39420470: In questi tempi tenebrosi,afferriamo il Santo ??,recitiamolo, meditiamo i Santi Misteri, la Vergine Maria donera' pace… -