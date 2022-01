Quel gran casino dei social (Di giovedì 20 gennaio 2022) Entrare in un social network è come entrare in un casinò. Sai quando entri e non sai quando esci. Il motivo è semplice: i social sono progettati per creare attaccamento e dipendenza, dandoti poco e togliendoti molto attraverso l’illusione del controllo e della partecipazione. Nei social, come nei casinò, non sei padrone di Quello che fai, le regole cambiano continuamente e il banco vince sempre. Però ti puoi giocare la reputazione anziché i soldi. Una ricerca di Kaspersky, condotta su … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 20 gennaio 2022) Entrare in unnetwork è come entrare in un casinò. Sai quando entri e non sai quando esci. Il motivo è semplice: isono progettati per creare attaccamento e dipendenza, dandoti poco e togliendoti molto attraverso l’illusione del controllo e della partecipazione. Nei, come nei casinò, non sei padrone dilo che fai, le regole cambiano continuamente e il banco vince sempre. Però ti puoi giocare la reputazione anziché i soldi. Una ricerca di Kaspersky, condotta su … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Quel gran Il centrosinistra in attesa. Conte frena su Draghi. Poi: No a veti ... " Serve un accordo su una personalità in linea con quel che ha rappresentato Mattarella, un anno ... Ma se il nome di Mario Draghi diventa il nome unitario di gran parte del Parlamento, il Pd può ...

"Vaccino italiano anti - Omicron", il long Covid nel caffè e Grillo: quindi, oggi... Il punto è che il 3 febbraio i giudici amministrativi di secondo grado decideranno se quel "... Cosa particolare da notare: mentre la Gran Bretagna dice addio alle restrizioni, domani in Italia entrano ...

Che cosa sa fare e dire un vero gran campione Avvenire 30 anni dopo, chi salverà El Salvador L’anniversario degli storici accordi di pace "negato" dal presidente twittero e pigliatutto, Najib Bukele, convinto che solo le criptomonete possano risollevare le sorti del Pulgarcito de America, il ...

Bolloré, un impero dalla parte dell’estrema destra In audizione al senato per la commissione d’inchiesta sulla concentrazione dei media. È al magnate bretone che il candidato Zemmour deve la sua ascesa ...

