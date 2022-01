Quasi 2mila segnalazioni su green pass illeciti, ecco come la Polizia postale scopre le truffe (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Da novembre sono Quasi duemila (1.986) le segnalazioni arrivate alla Polizia postale tramite il commissariato di Polizia online su presunte truffe che riguardano i green pass. Un numero consistente di avvisi che hanno dato una mano agli investigatori del Cnaipic a contrastare i tentativi di produrre green pass illeciti: dalle certificazioni verdi vere ma appartenenti ad altre persone, vendute o scaricabili gratuitamente sul web, fino a escamotage più sofisticati come il caso di Napoli, dove l’organizzazione generava green pass, utilizzando le credenziali di accesso precedentemente sottratte a farmacisti con il phishing. ”Da quando è stato adottato il ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Da novembre sonoduemila (1.986) learrivate allatramite il commissariato dionline su presunteche riguardano i. Un numero consistente di avvisi che hanno dato una mano agli investigatori del Cnaipic a contrastare i tentativi di produrre: dalle certificazioni verdi vere ma appartenenti ad altre persone, vendute o scaricabili gratuitamente sul web, fino a escamotage più sofisticatiil caso di Napoli, dove l’organizzazione generava, utilizzando le credenziali di accesso precedentemente sottratte a farmacisti con il phishing. ”Da quando è stato adottato il ...

Advertising

StraNotizie : Quasi 2mila segnalazioni su green pass illeciti, ecco come la Polizia postale scopre le truffe… - StefanoSamma7 : RT @OpencovidM: Qui come al solito un aggiornamento del tabellone con i CHR per classe di età delle ultime settimane con dati sufficienteme… - OpencovidM : Qui come al solito un aggiornamento del tabellone con i CHR per classe di età delle ultime settimane con dati suffi… - folucar : RT @OpencovidM: Comunque la scomparsa di quasi 2mila nuovi ricoveri nell'aggiornamento degli OpenData ISS del 15 gennaio ha ripristinato il… - OpencovidM : Comunque la scomparsa di quasi 2mila nuovi ricoveri nell'aggiornamento degli OpenData ISS del 15 gennaio ha riprist… -