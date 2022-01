Quanto è vicina la “Liberazione”. Una critica al libro di Ricciardi (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ho letto con un misto di curiosità e avidità il libro di Walter Ricciardi, cui sono legato da molti anni di conoscenza avendo noi operato in settori differenti ma in fondo molto vicini, lui nel pianeta della sanità pubblica e io in quello della protezione civile. Considero Ricciardi un ottimo professionista, uno scienziato di spessore ma soprattutto un uomo libero di esprimere e di difendere, sempre e senza reticenze, le proprie convinzioni. “Pandemonio” è un interessante diario di bordo degli ultimi due anni di emergenza, che lo ha visto giocare il difficile ruolo di consigliere del ministro Speranza mentre io ho avuto il ruolo di coordinatore del Cts, poi consulente del ministro Bianchi e ora del presidente della Calabria. Rispetto a molti altri attori di questo grande dramma collettivo, Walter ha avuto il vantaggio di possedere una ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ho letto con un misto di curiosità e avidità ildi Walter, cui sono legato da molti anni di conoscenza avendo noi operato in settori differenti ma in fondo molto vicini, lui nel pianeta della sanità pubblica e io in quello della protezione civile. Consideroun ottimo professionista, uno scienziato di spessore ma soprattutto un uomo libero di esprimere e di difendere, sempre e senza reticenze, le proprie convinzioni. “Pandemonio” è un interessante diario di bordo degli ultimi due anni di emergenza, che lo ha visto giocare il difficile ruolo di consigliere del ministro Speranza mentre io ho avuto il ruolo di coordinatore del Cts, poi consulente del ministro Bianchi e ora del presidente della Calabria. Rispetto a molti altri attori di questo grande dramma collettivo, Walter ha avuto il vantaggio di possedere una ...

