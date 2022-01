Provincia | Buonopane incontra il Comandante dei Carabinieri e il Questore di Avellino

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoProseguono le visite istituzionali da parte del presidente della, Rizieri. Questa mattina è stato ricevuto daldi, Maurizio Terrazzi e dalle dei, Luigi Bramati. Due occasioni di confronto per sottolineare il notevole apprezzamento per l’attività che quotidianamente svolgono agenti e militari sul territoriole. Una vicinanza concreta alle 118 comunità irpine, soprattutto in questa fase emergenziale. “Il lavoro dei rappresentanti delle forze dell’ordine, proprio a causa della pandemia, è cresciuto in maniera esponenziale – dichiara il presidente– Nonostante il momento difficile, l’opera di prevenzione, ...