Processo Varriale | Paola Ferrari testimone del giornalista Rai

(Di mercoledì 19 gennaio 2022)in aula, tra accuse e testimoni vip QN – Quotidiano Nazionale, pagina 10, di Paolo Franci. Aperto e subito aggiornato. Ilche vede imputato per stalking Enricoriprenderà in primavera inoltrata, il 9 maggio, quando in aula e a porte chiuse, racconterà la sua verità sulle violenze e le minacce, l’ex compagna dell’ex vice direttore di RaiSport. Unche nasce dal rapporto sentimentale tra i due risalente all’ottobre del 2020. Un rapporto che, secondo la ricostruzione dei pm, è degenerato la scorsa estate quando, scrive il gip Monica Ciancio: «Durante un alterco per motivi di gelosia la sbatteva violentemente al muro, scuotendole e percuotendole le braccia, sferrandole violentemente dei calci, e mentre lei cercava di rientrare in possesso del cellulare che le aveva sottratto, le ...

fattoquotidiano : È iniziato ed è subito stato aggiornato al 9 maggio il processo al giornalista sportivo Enrico Varriale, ecco di co… - _DAGOSPIA_ : PROCESSO VARRIALE-LA VERSIONE DELL’EX COMPAGNA È CHE LUI NON ACCETTASSE LA FINE DELLA STORIA - romalifenews : Tra i testimoni chiamati dalla difesa anche la giornalista Paola Ferrari - serenel14278447 : RT @fattoquotidiano: È iniziato ed è subito stato aggiornato al 9 maggio il processo al giornalista sportivo Enrico Varriale, ecco di cosa… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: È iniziato ed è subito stato aggiornato al 9 maggio il processo al giornalista sportivo Enrico Varriale, ecco di cosa… -

Ultime Notizie dalla rete : Processo Varriale

Ieri mattina, nell'aula di Piazzale Clodio è iniziato ilcontro il giornalista, ex direttore di Raisport, EnricoLe accuse a cui dovrà rispondere l'ex direttore di Raisport Enricosono di stalking e lesioni all'ex compagna, la ..., la Ferrari testimone Nel frattempo, perla situazione si complica: nelle scorse settimane è stato segnalato dalla Polizia anche per un'altra vicenda, con le ipotesi di ...È iniziato ed è subito stato aggiornato al 9 maggio il processo al giornalista sportivo Enrico Varriale, accusato di stalking nei confronti della sua ex compagna. In primavera la donna sarà ascoltata ...Prima udienza del processo a carico dell'ex vicedirettore di Rai Sport, Enrico Varriale, accusato di stalking e lesioni nei confronti della ex compagna. Ieri, in aula, il giornalista ...