Primo anniversario di Stellantis | Tavares | entriamo in nuova era

Advertising

GDF : #18gennaio. Anniversario della tragedia di #Rigopiano, che causò 29 vittime. Il #SAGF della #GuardiadiFinanza è sta… - curefran : PRIMO ANNIVERSARIO DI KINGDOM LET'S GOOOOO - Leonardo_IT : Il 18 dicembre 2021 l’aerobersaglio #Mirach 100/5 ha festeggiato il 25° anniversario dal suo primo volo. Nato a met… - gilenosav : RT @michelefina: Il 9 febbraio ricorrerà il primo anniversario della morte di #FrancoMarini. Alcune mie considerazioni da @HuffPostItalia,… - pdabruzzo : RT @michelefina: Il 9 febbraio ricorrerà il primo anniversario della morte di #FrancoMarini. Alcune mie considerazioni da @HuffPostItalia,… -

Ultime Notizie dalla rete : Primo anniversario

Il numero uno del Gruppo, in occasione deldella fusione tra Fiat - Chrysler e Psa , in un'intervista al Corriere della Sera e ad altri quotidiani europei (Les Echos, Handelsblatt, ...Stellantis celebra oggi il suo, presentando una sintesi degli eventi più importanti che hanno contraddistinto gli ultimi 12 mesi. L'amministratore delegato Carlos Tavares ha affermato che il gruppo persegue un ...(Teleborsa) - Nata dallo spirito audace e innovatore delle sue aziende fondatrici, Stellantis è stata creata per definire il futuro della mobilità offrendo soluzioni moderne e sostenibili. Oggi il Gru ...Un anniversario importante, che arriva nonostante il periodo complesso, e che parla di passione e responsabilità ...