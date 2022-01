Prima casa, torna l’obbligo di vendita: ecco quando (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Dopo lo stop per la pandemia, ricomincia il conto alla rovescia per l'agevolazione sulla Prima casa se si vende un altro immobile entro 365 giorni: ecco come funziona Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Dopo lo stop per la pandemia, ricomincia il conto alla rovescia per l'agevolazione sullase si vende un altro immobile entro 365 giorni:come funziona

Advertising

pomeriggio5 : 'Ad Alex non piace Soleil, a lui piace apparire e lei è il personaggio più forte in Casa' Siete d'accordo con Kat… - GiuseppeConteIT : David Sassoli è stato un giornalista, un politico di grande spessore umano prima che professionale. La sua morte è… - fattoquotidiano : Sassari, Speranza invierà gl’ispettori in ospedale: Alessia non riavrà il suo bimbo, ma forse ci penseranno prima d… - iamamexal : RT @unagiaslifes: Cara ??, cucciola in carenza d’affetto, forse non ti è chiaro che le luci della casa le spegnerà Jessica. Ma ci arrive… - PatrizSarda : RT @sabripillot: 'Spia' è un'altra parola che a casa nostra prima entrava ed era usata solo in relazione a film, romanzi... è stata usata(.… -