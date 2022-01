Preso Mazzocchi | il sogno è Diego Costa

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 20 gennaio 2022) di Marco De Martino SALERNO – Come preannunciato da Walter Sabatini nella conferenza stampa di presentazione, entra nel vivo il mercato della Salernitana. Dopo il summit avuto con il presidente Danilo Iervolino, il ds granata ha avuto il via libera per chiudere le prime trattative. Ieri sera il club granata ha definito l’ingaggio del terzino destro Pasqualedal?Venezia, ma la notizia del giorno è l’interessamento per l’attaccante brasiliano naturalizzato spagnolo?. Un nome che, come accaduto in estate per Franck?Ribery, ha infiammato la tifoseria granata. COLPOFinalmente la Salernitana ha in organico un terzino destro di ruolo. Con un autentico blitz Walter Sabatini ha strappato al?Venezia il sì per Pasqualeche arriverà a titolo definitivo dai lagunari per una ...