Presidenza francese del Consiglio europeo Macron su Covid-19 | risposta democrazie migliore di regimi autoritari

Advertising

Agenzia_Ansa : Il presidente Macron, presentando alla Plenaria del Parlamento UE il semestre di presidenza francese, ha detto che… - PE_Italia : ???? Oggi in #PlenariaPE - Presentazione delle priorità della Presidenza francese ???? ??Per saperne di più: ??… - Europe2022FR : 'A nome del Consiglio, la presidenza francese esprime la sua profonda tristezza all'annuncio della morte di David Sassoli. (…) 1/2 - GiovanniMario12 : RT @Europarl_IT: ??Tra poco al Parlamento europeo. ???La @EP_President @RobertaMetsola e il Presidente @EmmanuelMacron terranno una conferen… - GiovanniMario12 : RT @Tg3web: Il presidente Emmanuel Macron ha illustrato all'Europarlamento le priorità del semestre di presidenza francese: 'Nessun arretra… -

Ultime Notizie dalla rete : Presidenza francese

... la tedesca Ursula von der Leyen , e la presidente della Bce , laChristine Lagarde , ... Ma non solo: in Francia sono in corsa per ladella repubblica, oltre a Macron, due donne, ...A chiederlo è il presidente, Emmanuel Macron, nella presentazione alla Plenaria del Parlamento europeo del semestre didell'Ue. Macron ha evidenziato l'importanza dello ...Discusse le priorità della presidenza di turno francese del Consiglio dell'UE in Aula a Strasburgo, tra richiami al presidente Macron ad agire concretamente e accuse violente da parte dell'opposizione ...Il presidente francese Emmanuel Macron ha inaugurato oggi, al Parlamento europeo riunito in plenaria, il semestre di presidenza europea della Francia. Nel dibattito con gli eurodeputati, Macron ha ...