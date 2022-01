Presidente della repubblica Letta | “Da noi nessun nome”

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Vertice di centrosinistra a tre stamattina a casa di Conte. Dopo un colloquio di circa due ore, Conte,e Speranza non si sbilanciano e pubblicano un tweet congiunto. Qualche indizio sulla scelta del candidato Il tweet dei tre leader del centrosinistra Qualche indizio sulpossiamo forse scovarlo dal tweet pubblicato stamattina: “Lavoreremo insieme

Advertising

GuidoDeMartini : ???? SERBIA: L’OMAGGIO DI BELGRADO A NOVAK DJOKOVIC ???? In segno di sostegno a Novak Djokovic, espulso dall'Australia,… - ladyonorato : Alle 15.30, diretta sul mio canale YouTube per commentare l’ordinanza del Presidente della Regione Siciliana che au… - poliziadistato : Messaggi diffamatori su diversi canali social, lesivi della memoria del Presidente @Europarl_IT #DavidSassoli La… - matteoG1990 : @EnricoLetta @GiuseppeConteIT @robersperanza Ottimo incontro con @GiuseppeConteIT e @robersperanza. Lavoreremo insi… - lucabrusc1 : RT @ilpost: Da ieri il Parlamento europeo ha una presidente antiabortista: oggi Emmanuel Macron davanti al Parlamento europeo ha parlato de… -

Ultime Notizie dalla rete : Presidente della

... la squadra del Governo italiano con a capo ildel Consiglio Mario Draghi ha deciso di ...che si erano diffuse durante il periodo di incertezza dei mesi precedenti all'entrata in vigore...Un rinvio chiesto per ragioni legate alla pandemia ma anche di "opportunità" legata alla concomitanza con l'elezione delRepubblica. La richiesta è venuta appunto dal legale del ...46/2022) Grande soddisfazione del neo Presidente Ortenzi, che tra l’altro ha mantenuto le competenze politiche di coordinamento delle funzioni della Stazione Unica Appaltante e del suo predecessore, ...Il presidente francese Emmanuel Macron ha inaugurato oggi, al Parlamento europeo riunito in plenaria, il semestre di presidenza europea della Francia. Nel dibattito con gli eurodeputati, Macron ha ...