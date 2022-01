“Preparo il discorso”: bomba Pierpaolo Spollon, sta per succedere l’impensabile (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L’attore Pierpaolo Spollon ha scatenato il caos sui social con un post particolarmente enigmatico ma l’indiscrezione sembra bollente L’attore Pierpaolo Spollon (screenshot Twitter)Pierpaolo Spollon sta vivendo uno dei suoi momenti migliori soprattutto a livello professionale. L’attore in queste settimane è tornato in onda in prima serata grazie al ruolo di coprotagonista nella fiction Doc – Nelle tue mani, in onda il giovedì sera su Rai 1. Un ritorno in grande stile ed accompagnato anche dalla passione del pubblico che segue con attenzione anche i movimenti degli attori protagonisti. Ad aver attirato l’attenzione è stato proprio l’ultimo post su Twitter dell’attore: un messaggio particolarmente enigmatico. Alcuni fan attenti hanno però sottolineato che in realtà dietro questo messaggio ... Leggi su specialmag (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L’attoreha scatenato il caos sui social con un post particolarmente enigmatico ma l’indiscrezione sembra bollente L’attore(screenshot Twitter)sta vivendo uno dei suoi momenti migliori soprattutto a livello professionale. L’attore in queste settimane è tornato in onda in prima serata grazie al ruolo di coprotagonista nella fiction Doc – Nelle tue mani, in onda il giovedì sera su Rai 1. Un ritorno in grande stile ed accompagnato anche dalla passione del pubblico che segue con attenzione anche i movimenti degli attori protagonisti. Ad aver attirato l’attenzione è stato proprio l’ultimo post su Twitter dell’attore: un messaggio particolarmente enigmatico. Alcuni fan attenti hanno però sottolineato che in realtà dietro questo messaggio ...

Advertising

gonerjul : RT @pierspollon: Ehi twitter gang... non mi sono dimenticato, mi hanno vietato di dirlo. Bisogna attendere fino a GIOVEDÌ. Preparo il disco… - FedericaRomana : RT @pierspollon: Ehi twitter gang... non mi sono dimenticato, mi hanno vietato di dirlo. Bisogna attendere fino a GIOVEDÌ. Preparo il disco… - sangiololaviamo : RT @pierspollon: Ehi twitter gang... non mi sono dimenticato, mi hanno vietato di dirlo. Bisogna attendere fino a GIOVEDÌ. Preparo il disco… - itsharrycrushx_ : RT @pierspollon: Ehi twitter gang... non mi sono dimenticato, mi hanno vietato di dirlo. Bisogna attendere fino a GIOVEDÌ. Preparo il disco… - robertapergole2 : RT @pierspollon: Ehi twitter gang... non mi sono dimenticato, mi hanno vietato di dirlo. Bisogna attendere fino a GIOVEDÌ. Preparo il disco… -