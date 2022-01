Premier League, polemiche per i rinvii: si valuta la modifica delle norme (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Le polemiche per i numerosi rinvii non si placano e la Premier League sta valutando di modificare le linee guida. Finora non si sono giocate 22 partite, tra Covid, infortuni e impegni con le Nazionali, ma a scatenare le polemiche è stata una decisione in particolare. L’Arsenal ha infatti chiesto di non giocare domenica scorsa contro il Tottenham, vedendo accolta la sua domanda. Una decisione “strana e sorprendente, la mia opinione è che certe partite vadano giocate – ha detto Antonio Conte -. Il grande problema è il Covid e le gare non vanno rinviate per altri motivi. Sinceramente è la prima volta nella mia carriera che assisto a una decisione del genere che per me è stata molto strana. Se la Premier League decide di rimandare le ... Leggi su sportface (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Leper i numerosinon si placano e lastando dire le linee guida. Finora non si sono giocate 22 partite, tra Covid, infortuni e impegni con le Nazionali, ma a scatenare leè stata una decisione in particolare. L’Arsenal ha infatti chiesto di non giocare domenica scorsa contro il Tottenham, vedendo accolta la sua domanda. Una decisione “strana e sorprendente, la mia opinione è che certe partite vadano giocate – ha detto Antonio Conte -. Il grande problema è il Covid e le gare non vanno rinviate per altri motivi. Sinceramente è la prima volta nella mia carriera che assisto a una decisione del genere che per me è stata molto strana. Se ladecide di rimandare le ...

Advertising

romeoagresti : @mike_fusco Londra è una città meravigliosa, la Premier League è il miglior campionato al mondo, i soldoni non manc… - marcovarini : RT @sportface2016: #PremierLeague, polemiche per le tante partite rinviate: si valuta la modifica delle norme - Romanito_21 : RT @romeoagresti: @mike_fusco Londra è una città meravigliosa, la Premier League è il miglior campionato al mondo, i soldoni non mancano e,… - sportface2016 : #PremierLeague, polemiche per le tante partite rinviate: si valuta la modifica delle norme - nickkwolff : RT @romeoagresti: @mike_fusco Londra è una città meravigliosa, la Premier League è il miglior campionato al mondo, i soldoni non mancano e,… -