Premier League | ombra delle scommesse aleggia su partita dell’Arsenal

Leggi su sportface

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) La Football Association sta esaminando un episodio particolare: un cartellino giallo ricevuto da un giocatorein unadidi questa stagione. L’episodio desta più di qualche sospetto poiché i bookmakers hanno segnalato alla FA un’insolita somma di denaro piazzata sull’ammonizione dello stesso calciatore. La FA, in un’intervista a The Athletic, ha confermato di essere consapevole della questione e che sta effettuandoverifiche. Il sito statunitense conosce l’identità del calciatore ma ha accettato di non rivelarla, al momento, per questioni di privacy. Se venisse confermata questa indiscrezione, si tratterebbe del secondo caso in. Il primo è stato quello di Matt Le Tissier, ex ...